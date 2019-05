Trenta minuti di rabbia al giorno fanno bene alla salute!

Le vostre giornate sono piene di rabbia e di nervosismo? Tranquilli, fa tutto bene alla salute! A patto che si tratti di 30 minuti al giorno. Diverse ricerche scientifiche infatti hanno scoperto che arrabbiarsi per mezz’ora al giorno porta diversi benefici, ad esempio scarica lo stress e migliora notevolmente il sistema cardiovascolare e respiratorio.

Lo studio è stato effettuato dall’UNAM (Università Autonoma del Messico) ed afferma che la rabbia può aiutare, a patto che non si superino i 30 minuti al giorno. Gli scienziati dichiarano che, nel momento in cui ci si innervosisce, aumenta la frequenza cardiaca e la respirazione per colpa della dopamina, un ormone che stimola notevolmente il cervello e produce eccitazione nei neuroni. In altre parole, la rabbia dà una “scossa” all’intero organismo! Lo studio afferma che è sempre meglio arrabbiarsi: quando si sente che ci si sta per infuriare, è bene sfruttare la rabbia per sfogarsi, perché in caso contrario quel sentimento rimarrà dentro di voi, diventando una vera e propria bomba che una volta scoppiata potrebbe portare diversi problemi sia a lavoro che nei rapporti personali.

Attenzione però a non superare i 30 minuti al giorno di rabbia: in caso contrario infatti si rischia di avere problemi fisici e psicologici per colpa dello stress. Inoltre, quando ci si arrabbia per troppo tempo, i muscoli e le articolazioni si induriscono, la pressione del sangue altera l’equilibrio della mente e del sistema nervoso, alzando il testosterone. Nello stesso momento il corpo produce anche cortisolo che è conosciuto come l’ormone del nervosismo o dello stress.