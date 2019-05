Basta cornetti: la rivolta di un cittadino esasperato dai dolci

Basta cornetti, li odio: frasi forti da pronunciare, anche se si è a dieta stretta. Come si possono odiare i cornetti? E invece è accaduto: un cittadino romano, oltre a provare una forte avversione per questi fragranti impasti di farina, uova e zucchero a forma di mezzaluna, ha addirittura fato un'incursione nella pasticceria colpevole a suo dire di avergli rovinato la vita con i suoi cornetti. L'uomo è adesso in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Si parla addirittura di un'arma, anche se nulla di pericoloso è stato trovato addosso a quest'uomo di 54 anni, che ha fatto irruzione nella pasticceria Rugiati del quartiere Appio Latino.

L'incursione in pasticceria era stata preceduta da lettere anonime e messaggi su Facebook che lasciavano trapelare una certa animosità contri i cornetti e contro i titolari dell'attività dolciaria: «State avvelenando i cittadini» e anche «Ho visto un topo di un metro e mezzo. Andate a vendere caciotte». Alla fine, l'azione: l'uomo era entrato in pasticceria gridando tutto il suo disappunto: «Non ce la faccio più con questa puzza. Basta co' sti cornetti... Io faccio una strage. Vi ammazzo».

Pare infatti che l'uomo fosse esasperato dai fumi e dagli odori della pasticceria, che penetravano nella sua abitazione, proprio adiacente al laboratorio. Dai racconti dell'uomo, vien fuori una vita infernale: «Da dieci anni viviamo con le finestre chiuse per la puzza dei dolci che viene dalla cappa sotto la finestra». Insomma, le deliziose fragranze di cornetti, bignè e torte si erano trasformate per lui in un'aria irrespirabile. Almeno, questa è la tesi che l'uomo ha sostenuto una volta di fronte al giudice. In attesa di sapere quale sarà il giudizio sul suo gesto, la pasticceria continua imperterrita a sfornare cornetti. Per la gioia di chi invece ne va pazzo...

Foto di Pexels da Pixabay