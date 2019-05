Meteo: a giugno sarà caldo record!

Manca davvero poco all’arrivo dell’estate! Finalmente la bella stagione sta arrivando e le temperature che subiranno significativi aumenti fino ai 30 gradi su buona parte della Penisola!

L’anticiclone delle Azzorre porterà un’ondata di calore in tutto il nostro Paese spazzando via il vortice polare che ha causato un mese di maggio davvero insolito, con piogge e freddo in tutta Italia. Nel weekend infatti buona parte dell’Italia potrà godersi giornate soleggiate e temperature ideali per una mattinata al mare, mentre al sud la situazione rimarrà invariata fino all’inizio della prossima settimana.

Sabato 1 giugno finalmente il maltempo lascerà spazio alle belle giornate e al caldo nelle principali città del centro e nord Italia. Il vortice polare infatti si sposterà solamente sul meridione, continuando a portare freddo e pioggia in varie regioni come Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Domenica 2 giugno la situazione continuerà a vedere scenari diversi: al centro e nord il termometro salirà fino ai 32 gradi mentre nel meridione invece una corrente proveniente dai Balcani porterà ancora temporali con possibili grandinate in Calabria, Campania, Puglia e anche in Abruzzo e nel Lazio.

Gli esperti inoltre affermano che giugno si appresta ad essere un mese particolarmente bollente: la temperatura infatti sarà sopra la media di almeno 2/4 gradi!