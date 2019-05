Kirk Douglas, 102 anni, festeggia i 65 anni di di matrimonio con Anne Buydens

Kirk Douglas e la moglie Anne festeggiano l'anniversario di matrimonio e l'evento è davvero da celebrare. La coppia vanta infatti complessivamente un'età di ben 202 anni (102 Kirk, 100 Anne) e gli anni di matrimonio sono 65.

Una coppia dall'amore tanto longevo è davvero una romantica rarità, soprattutto a Hollywood, dove solitamente le nozze sono seguite da repentini divorzi. A competere con l'amore di Kirk e Anne c'è solo quello tra Paul Newman e la moglie, Joanne Woodward, durato 50 anni, fino alla morte dell’attore.

Kirk Douglas aveva conosciuto Anne Buydens sul set del film “Atto d’amore”. Douglas era già stato sposato e aveva fama da gran seduttore, così, inizialmente, Anne, che si occupava della comunicazione, non aveva accettato la corte della star. Ma poi aveva capitolato. Le nozze si erano svolte nel 1954.

Dal precedente matrimonio con Diana Dill Kirk Douglas aveva avuto i figli Michael, attore a sua volta, e Joel, produttore. Dalle nozze con Anne erano nati Peter ed Eric.

In 65 anni di matrimonio non sono mancati i momenti drammatici: la malattia di Anne, che sconfisse un tumore, l'ictus di Kirk e la sua depressione, la morte per droga del figlio Eric. Ci fu anche un tradimento, nei primi anni del matrimonio, che Anne però perdonò.

Nel 2017 la coppia aveva pubblicato addirittura un libro dedicato al loro amore: "Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood”.

(Foto Getty Images)