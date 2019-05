Il museo del Louvre è chiuso per sciopero!

Se avevate in programma di andare a Parigi e vedere la Gioconda, purtroppo dovrete rimandare la visita perché il Louvre attualmente è chiuso!

La notizia ha sconvolto tutto il mondo e soprattutto i numerosi turisti che erano accorsi per vedere le magnifiche opere al suo interno.

A quanto pare i dipendenti del museo si lamentavano da anni di un lavoro precario e soprattutto del numero di lavoratori in turnazione. Lo sciopero, che è stato indetto dai sindacati, è iniziato lo scorso 27 maggio e non è ben chiaro fino a quando sarà attivo. Attualmente l’amministrazione del museo ha diffuso una comunicazione ufficiale che però non ha specificato la data di riapertura. Ora la riapertura del Louvre dipenderà dall’assemblea dei lavoratori a Parigi.

I sindacati affermano che dal 2009 al 2019 il museo abbia perso più di 150 addetti tra sicurezza e accoglienza, allo stesso tempo però i visitatori sono aumentati del 20%. Il silenzio del ministero sulla questione ha portato quindi le associazioni dei lavoratori a indurre uno sciopero prima dell’estate, stagione in cui l’afflusso al Louvre aumenta a dismisura.

Il personale del Castello di Carcassonne ha seguito l’esempio dei dipendenti del Louvre, chiudendo il sito culturale per via dei alcuni problemi tra cui il ridimensionamento dello staff. La situazione in terra transalpina è dunque molto delicata e dovrà essere affrontata al più presto dal governo francese.