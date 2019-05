Harry, il Principe gentile. Vola a Londra su un aereo di linea e ringrazia il pilota e l'equipaggio

Dopo la partita di polo che ha disputato a Roma, il Principe Harry è rientrato in Inghilterra volando a bordo di un aereo di linea della British Airways.

"Non ho mai condiviso granché sui social ma come sono salita sul volo da Roma e l’ho visto non ho resistito" ha dichiarato Amy Garrick, la passeggera che ha notato il Principe. Stando a quanto dichiarato, la ragazza ha notato un ragazzo molto simile ad Harry e dopo un'ulteriore occhiata si era resa conto che era proprio il Principe! Di sicuro la passeggera è stata colpita anche dalla presenza del bodyguard, seduto vicino al Reale inglese che sembrava, a suo dire, visibilmente stanco.

Nonostante questo, scrive la ragazza sui social ,"Il Principe prima di scendere ha salutato tutto l’equipaggio e ringraziato il pilota. È stato davvero gentile".

Possiamo solo immaginare il periodo che il membro della Royal Family sta passando: il trasferimento da Kensington Palace a Frogmore Cottage, i diversi eventi ufficiali a cui ha presenziato e i viaggi all’estero, senza dimenticarci della nascita del piccolo Archie!

Dalle notizie ufficiali, il Reale inglese era in Italia per prendere parte ad una partita benefica di polo per l’associazione Sentebale, che assiste i ragazzi malati di HIV in Africa. In seguito Harry si è presentato a sorpresa ad una cena organizzata all’hotel St Regis.