Le donne sopportano il dolore meglio degli uomini, ecco il perché!

Perchè le donne riescono a sopportare il dolore meglio degli uomini? Ora è la scienza a spiegare il motivo: secondo una nuova ricerca scientifica infatti le donne sono molto più “forti” dei maschietti, riescono cioè a resistere meglio al dolore grazie… alla memoria!

Secondo uno studio pubblicato su Current Biology, è stato dimostrato come il dolore degli uomini aumenti in base alle sue esperienze passate. I maschi infatti - a differenza delle donne - se tornano nel luogo in cui hanno avuto un’esperienza traumatica, ricordano più facilmente la sofferenza. Quindi, care donne, quando vostro marito non riesce neanche ad alzarsi dal letto nonostante abbia qualche linea di febbre, non sta facendo finta di stare male, il dolore che prova è più reale che mai.

Per arrivare a questa conclusione gli scienziati hanno fatto dei test prima sui topi e solo in seguito sugli uomini, riscontrando gli stessi risultati. Il test consisteva nel causare dolore sull’avambraccio dei partecipanti (sui topi veniva utilizzata la zampa). In seguito, dopo diverso tempo, veniva effettuato lo stesso test nello stesso posto e braccio, per dimostrare come il dolore – e il suo ricordo – in questi individui fosse più vivido che mai.