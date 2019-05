La bellezza non dipende dall'età : la lezione di Maria Grazia Cucinotta

La bellezza e il fascino non dipendono dall'età. E soprattutto non hanno nulla a che fare con la chirurgia plastica. Ad affermarlo è Maria Grazia Cucinotta, che senza fare proclami, dalla sua pagina Instagram, racconta di una bellezza consapevole, che cresce con gli anni invece che affievolirsi.

La Cucinotta, che, con Monica Bellucci rappresenta il modello di bellezza italiana nel mondo, ha 50 anni e ne va orgogliosa, come dimostrano le foto postate sul suo account. Immagini in cui charme e fascino non mancano mai. Nessun intervento di chirurgia plastica, ma consapevolezza di sé ed eleganza. Gli scatti pubblicati su Instagram, spesso firmati da grandi fotografi, raccontano, senza pose volutamente sexy, un quotidiano fatto di stile e misura. Come potete vedere anche voi, dalle immagini che vi mostriamo. L'ultima, addirittura, ha scatenato una vera e propria tempesta di like.