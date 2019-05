Aladdin. Will Smith canta per le strade di Los Angeles, vestito da Genio

Cosa fa Will Smith nei panni del Genio della Lampada per le strade di Los Angeles? L’attore statunitense, insieme a Naomi Scott e Mena Massoud, ha improvvisato un piccolo spettacolo ad un incrocio nella città degli angeli tra l’incredulità dei presenti.

Lo spettacolo è stato girato in occasione dell’ultima puntata di “Crosswalk the Musical” in “The Late Late Show” con James Corden. Il video è diventato immediatamente virale grazie ad una performance incredibile degli attori e ai numerosi effetti pirotecnici.

Will Smith sembra essersi immedesimato alla perfezione nei panni del Genio della Lampada, un ruolo che pare fatto su misura per lui! Per lo spettacolo, insieme all’attore, erano presenti il conduttore James Corden, Naomi Scott, che interpreta la principessa Jasmine e Mena Massoud, Aladdin.

Di seguito, ecco il video dello spettacolo di Will Smith e compagni per le strade di Los Angeles.