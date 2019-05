Focaccia ligure o focaccia pugliese? Ecco qual'è la più buona

Qual è la focaccia più buona d’Italia, quella pugliese o quella ligure? A Bologna, il FICO Eataly World – parco a tema dedicato alla gastronomia ed uno dei più grandi al mondo – ha decretato la focaccia pugliese, più precisamente quella barese, come la più buona della nostra Penisola.

La sfida si è tenuta nel capoluogo emiliano dove Tony Fiore, proprietario dello storico panificio barese Fiore, ha battuto la concorrenza di un suo collega ligure. I due sfidanti sono stati invitati dalla FICO per una sfida e hanno utilizzato le loro ricette per impastare le focacce. All’evento erano presenti un centinaio di esperti che hanno potuto degustare e dare una votazione alle due focacce, con una schiacciante vittoria da parte del panificio barese.

«Prima di tutto mi sono sentito molto lusingato di essere stato invitato a partecipare a questa competizione» ha dichiarato un emozionato Tony Fiore. Il panificatore pugliese si è anche congratulato con il suo avversario: «Devo dire che la focaccia ligure era molto gustosa, mi era piaciuta. Senza presunzione però, vorrei dire che quella che facciamo in Puglia non ha rivali, anche quando si parla di gastronomia in generale» conclude l’ideatore della focaccia più buona d’Italia.