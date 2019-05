Meteo: dal 31 maggio arriva l’estate!

Stanchi di questo maggio piovoso e freddo? Allora preparate il costume, l’estate è finalmente alle porte! I meteorologi affermano che dal primo weekend di giugno arriverà finalmente la bella stagione nel nostro Paese. Fino a venerdì però tenete stretti piumoni e ombrelli, perché il maltempo continuerà ancora per qualche giorno.

In tutta Italia ci saranno continui temporali e le temperature crolleranno ancora, scatenando anche diverse grandinate. In questi giorni infatti, un vortice di aria fredda proveniente dall’Islanda porterà continui rovesci su tutta la penisola e il termometro non supererà i 20 gradi sulla penisola. Particolare attenzione va rivolta alle giornate di martedì e mercoledì, dove sono previsti dei violenti temporali soprattutto in Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia. In seguito il vortice di maltempo si abbatterà sul centro Italia, in particolare sul Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna e sul versante basso dell’Adriatico in sul Molise e la Puglia.

Da venerdì 31 maggio però la situazione cambierà totalmente: l’Anticiclone delle Azzorre, insieme a quello africano, porteranno finalmente giornate soleggiate e alte temperature su gran parte dell’Italia tranne che nel Sud, dove si dovrà attendere ancora qualche giorno in più per l’inizio dell’estate.