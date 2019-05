E' hot l'oroscopo di giugno: si riaccende la passione per tutti i segni

Avete problemi di cuore o siete alla ricerca di un compagno? Non preoccupatevi, giugno è il mese perfetto per ritrovare la passione! Grazie a Venere in Toro, i primi giorni del mese vedranno il ritorno del romanticismo e dell’erotismo.

Secondo gli esperti, giugno sarà il mese in cui la comunicazione piccante farà nascere nuovi amori e rafforzerà quello tra le coppie. Andiamo a vedere con ordine cosa dice l’oroscopo di giugno per tutti i segni zodiacali:

Ariete: si prospettano incontri interessanti, soprattutto con i Gemelli – simpatici e alla mano – e con il Leone – impulsivo e passionale. In arrivo notti infuocate.

Toro: di solito ci pensano due volte prima di approcciarsi con qualcuno ma quest’anno è tempo di novità. Nuovi incontri faranno passare dei momenti indimenticabili. I segni affini in questo mese? Vergine, Cancro e Acquario!

Gemelli: con l’arrivo di Venere ci saranno notti infuocate e giornate di passione. Se avete già un partner, riscoprirete tutto questo con il proprio partner, invece se siete single scatenatevi! Se volete la passione il Leone è l’ideale, in caso contrario, la Bilancia è il segno più dolce.

Cancro: i primi giorni del mese saranno indimenticabili! Con l’arrivo di Mercurio, tutti i pensieri e le fantasie potrebbero finalmente trovare qualcuno con cui realizzarle. Il Toro e il Capricorno sono i prescelti.

Leone: lasciate perdere le prime due settimane, perché saranno molto deludenti per voi. Tutto cambierà con l’arrivo di Venere che porterà tra le conoscenze persone intriganti e attraenti. Le notti d’estate saranno ad altamente passionali con il segno del Toro o dello Scorpione, da sempre nei vostri pensieri.

Vergine: se siete fidanzati, prendete il vostro partner e scappate in vacanza i primi giorni del mese perché Mercurio sarà un alleato che aiuterà a riaccendere la passione anche a letto. Con il Toro andrete sul sicuro ma se volete sognare attenzione ai Pesci.

Bilancia: Venere vi sarà affianco tutto il mese di giugno, quindi andate di baci e coccole perché non sempre siete i migliori quando si tratta di parlare. E quest’estate occhio ai Gemelli.

Scorpione: nella prima metà del mese sarete travolti da una violenta passione per qualcuno, che potrà essere un amico di vecchia data o una nuova conoscenza. Attenzione come sempre al Toro, alla Vergine e soprattutto all’Ariete.

Sagittario: Giove sarà con voi per un giugno ad alto tasso erotico, soprattutto con i Gemelli e l’Ariete, capaci di farvi sognare.

Capricorno: giugno sarà un mese che amerete alla follia. Di solito siete romantici, quindi lasciate perdere le parole e lasciatevi andare a baci e abbracci con il segno del Toro o Pesci, anche se il Leone è sempre nelle vicinanze.

Acquario: in tutto il mese conquisterete numerosi cuori e, con le prime feste estive, potrete fare l’incontro che vi cambierà per sempre la vita, soprattutto con un Sagittario o un Gemelli.

Pesci: nella prima parte del mese verrete travolti. Nel vostro destino ci sono persone nuove perché nella seconda parte di giugno arriverà qualcuno che cambierà la vostra vita, magari che conoscete già da diverso tempo. Attenzione al Capricorno ed in particolare allo Scorpione.