George Clooney e Amal temono per la sicurezza dei loro gemellini

George Clooney ha rivelato di temere per la sicurezza dei gemellini Ella e Alexander, avuti dalla moglie Amal. Ed è proprio il lavoro di Amal la causa di queste paure. La signora Clooney è infatti un avvocato di diritto internazionale di grande fama e si sta adesso occupando di una delicata causa contro l'ISIS.

Ecco perché George Clooney ha confidato al magazine Hollywood Reporter di essere preoccupato per l'incolumità dei figli: «Tutto cambia quando hai due figli e devi proteggerli... Mia moglie sta portando il primo caso contro l’ISIS in tribunale, quindi abbiamo un sacco di problemi, problemi di sicurezza, che dobbiamo affrontare quotidianamente... Non vogliamo ovviamente che i nostri figli siano dei bersagli quindi prestiamo grande attenzione».

GUARDA IL VIDEO DEI GEMELLINI DI GEORGE E AMAL CLOONEY A NEW YORK

Amal Clooney, che nel corso della sua carriera ha difeso Julian Assange, l’ex primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko e le donne yazide prigioniere e usate come schiave sessuali dai miliziani dell’ISIS adesso è impegnata in una causa contro l'azienda produttrice di cemento Lafarge, accusata di aver pagato l'ISIS per mantenere in attività un suo impianto nel nord della Siria. La causa si volge in Francia e Amal ha dichiarato che «Si tratta di un’opportunità per stabilire che l’ISIS e tutti coloro che l’hanno sostenuto saranno tenuti a rendere conto dei loro crimini, e che alle vittime verrà riconosciuto un risarcimento».

I Clooney sorvegliano dunque con maggior attenzione Ella e Alexander, che a giugno compiranno due anni. I gemellini non possono certo passeggiare tranquillamente a Central Park, ma comunque sono dei bimbi sereni e felici. E George Clooney ammette: «Ho una bella moglie e due bellissimi bambini, e ho un lavoro che mi permette di dedicarmi a ciò che più mi piace. Per la maggior parte della gente questo non è possibile, ne sono ben consapevole».

(Foto Getty Images)