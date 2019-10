Sorpresa: mai bagnare lo spazzolino prima di lavarsi i denti

Una delle abitudini più diffuse al mondo è sicuramente quella di lavarsi i denti con spazzolino e dentifricio: ognuno di noi ha un suo modo di lavarli, chi lascia scorrere l’acqua, chi passa un attimo lo spazzolino per bagnarlo un po’, chi inizia direttamente a muoverlo in bocca con il dentifricio. Ebbene, se avete letto fin qui senza notare niente di strano, sappiate che state sbagliando: lo spazzolino non si deve mai bagnare prima di metterlo in bocca!

A sostenere questa ipotesi sono numerosi esperti e dentisti, che affermano che spazzolare i propri denti con lo spazzolino secco sia più efficace per eliminare la placca e il tartaro. Secondo gli igienisti dentali, prendere lo spazzolino senza bagnarlo e usarlo immediatamente con il dentifricio è anche un ottimo metodo per combattere l’alitosi.

Un’altra ricerca scientifica inoltre sostiene che lavarsi in maniera corretta i denti possa prevenire l’artrite e non solo: è attualmente in commercio persino un dentifricio che diminuirebbe notevolmente le possibilità di infarto!

I dentisti quindi consigliano di pulire sempre i denti con lo spazzolino asciutto già dalla tenera età, in modo da renderla una sana abitudine e per poter sfoggiare sin da piccoli un sorriso bianco e smagliante!

Foto di StockSnap da Pixabay