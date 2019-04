La città italiana con il clima migliore? È Imperia!

Nel nostro Belpaese di solito si pensa che sia il sud Italia ad avere il miglior clima, ma non è così. Secondo una classifica delle città italiane che prende in considerazione la qualità del clima, è Imperia, in Liguria, ad aggiudicarsi la prima posizione. La lista delle località comprende tutti i capoluoghi italiani e tiene conto di diversi fattori: ondate di calore, l’umidità, le raffiche di vento, ore di sole, brezza estiva, nebbia, giorni freddi, piogge e altro.

Nelle prime 20 posizioni della classifica delle città italiane con il miglior clima, a farla da padrone è ovviamente il Sud, perché dopo Imperia ci sono numerose città del Meridione e delle isole. Al secondo posto infatti troviamo Catania, seguita immediatamente da Pescara, mentre fuori dal podio troviamo Bari, Crotone, Barletta, Cosenza e Siracusa.

Se da una parte troviamo numerose località del Meridione ai vertici di questa classifica, il nord Italia ha diverse città con il peggior clima in assoluto, come Vercelli o diverse cittadine della pianura Padana. All’ultimo posto di questa lista invece, c'è Pavia, etichettata come la città con il clima peggiore di tutta la penisola.

Se si prendono in considerazione i fattori utilizzati per stilare questa particolare classifica, notiamo come in Italia stia aumentando la temperatura media in tutta la penisola. Se però le località marittime continuano a migliorare e ad essere le mete preferite dai turisti per il loro clima, le grandi città italiane come Roma, Napoli e Milano si trovano nei bassifondi della classifica, con il capoluogo lombardo addirittura nelle ultime posizioni!