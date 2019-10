Quadro dipinto da intelligenza artificiale venduto per 432mila dollari!

Da oggi nel mondo dell’arte si iscrive anche l’intelligenza artificiale. Già perché qualche giorno fa ad un’asta Christie’s di New York è stato venduto un dipinto intitolato “Edmond de Belamy” interamente concepito da una intelligenza artificiale. Non si tratta di una novità visto che con la rivoluzione tecnologica algoritmi e software si sono spesso cimentati con la creazione di opere artistiche e dipinti ma questa volta il quadro è stato messo per la prima volta all’asta ed è stato venduto per la cifra record di 432mila dollari.

Un vero e proprio primato per un quadro che non è stato né ideato né dipinto da un essere umano. “Edmond de Belamy” è merito del collettivo francese Obvious formato da 3 giovani neo-laureati: un ingegnere, un imprenditore e un artista hanno così voluto rivoluzionare per sempre il mondo dell’arte ideando un algoritmo conosciuto come GAN (Generative Adversarial Network) e soprattutto una strategia che ha portato ad iscriverli direttamente nel Guinness dei primati. E così la tela, che assomiglia molto ad un ritratto del XVIII secolo, è stata stampata – e non dipinta – grazie ad una stampante digitale, poi è stata incorniciata per bene e in fondo a destra si legge anche la firma dell’”artista”, ovvero “min G max D Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))]”, una formula matematica.

AI art "Portrait of Edmond de Belamy" fetched $432,500 at Christie's, making history as the first work of art created by artificial intelligence to be sold at auction. #AI pic.twitter.com/mUNrRqHpZv — China Daily (@ChinaDaily) 27 ottobre 2018

«Abbiamo alimentato il sistema con un set di dati di 15mila ritratti dipinti tra il XIV e il XX secolo» ha detto a Christie’s Hugo Caselles-Dupre, uno dei membri del collettivo. Obiettivo di Obvious è quello di “democratizzare” la creazione artistica grazie alla tecnologia. Di certo con questa prima vendita record i 3 francesi hanno iniziato alla grande.