David Bowie. A Londra apre un bar interamente dedicato al Duca Bianco

Il 20 settembre a Londra aprirà Ziggy's, un bar interamente dedicato a David Bowie e ai suoi successi musicali.

Il locale, che prende il nome da uno dei tanti alter ego incarnati dalla rock star, servirà cocktail a tema attraverso i quali i fan del Duca Bianco potranno rivivere gli anni '70 e le musiche di una delle icone di quel periodo.

Ziggy's si troverà all’Hotel Café Royal, luogo in cui il 3 luglio 1973 David Bowie organizzò "l’addio" al suo personaggio Ziggy Stardust con la celebre Ultima Cena, alla quale parteciparono anche Paul McCartney, Mick Jagger e Barbara Streisand.

Il menu sarà ispirato a Bowie e in modo particolare al suo album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars". Tra i cocktail si potranno ordinare il Tigers on Vaseline, che prende il nome dal testo di "Hang On To Yourself" e descritto come una rivisitazione del piña colada oppure il Darkness and Disgrace, una versione corretta al rum del martini espresso, che deve il suo nome al brano "Lady Stardust".

"David Bowie ha rivestito una parte importante nella storia del Café Royal, organizzando qui la famosa "Ultima Cena" per cui ci sembra giusto rendere omaggio a uno dei nostri clienti più stimati", ha spiegato all'Independent Fabio Spinetti, manager dell’hotel.