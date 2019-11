7 ragazze “normali” che sono divenute principesse

È il sogno di ogni ragazza sulla faccia della Terra: sposare il principe azzurro, che abbia però davvero il sangue blu! Negli anni sono state diverse le giovani donne che hanno avuto la fortuna e il piacere di sposare eredi al trono e di trasformarsi in vere principesse nonostante non avessero alcun titolo nobiliare. Questioni di cuore, certo, ma siamo sicuri che in questi frangenti anche il caso ci mette lo zampino. Volete sapere chi sono le ragazze “normali” che sono diventate principesse? Ve ne sveliamo 7.



1. Grace Kelly

La chiacchieratissima storia tra Grace Kelly, attrice premio Oscar, e il principe Ranieri III di Monaco è stata il leit motiv delle cronache rosa per decenni ed è rimasta nel mito a causa della triste fine della donna, che resta ancora oggi una delle più amate dal suo popolo. Certo, non si può definire Grace Kelly una ragazza “normale” visto il successo che aveva, ma probabilmente non aveva messo in conto di diventare anche principessa.



2. Lady Diana

Forse la più amata in assoluto tra i sudditi di Sua Maestà: Diana Spencer lavorava in una scuola materna londinese prima di incontrare il principe Carlo.



3. Mary Donaldson

Principessa di Danimarca, l’australiana era un avvocato di successo proveniente da una famiglia umile. Dopo il matrimonio nel 2004 con Federico di Danimarca ha detto addio alla sua carriera.



4. Letizia Ortiz

Prima di incontrare il principe di Spagna Felipe Letizia Ortiz era una giornalista spagnola. Sposata nel 2004 è attualmente la regina di Spagna visto che nel 2014 il re Juan Carlos ha abdicato a favore di suo figlio Felipe VI.



5. Charlene Wittstock

Ex nuotatrice olimpica sudafricana Charlene Wittstock ha sposato il principe Alberto II di Monaco nel 2011. La coppia ha 2 figli.



6. Kate Middleton

È forse lei quella che rappresenta meglio questa speciale classifica: appartenente a una famiglia borghese inglese ha conosciuto il principe William all’Università. Nel 2011 si sono sposati e oggi i due hanno 3 splendidi figli.



7. Maxima Zorreguieta

Figlia di un politico, la donna ha sposato nel 2002 Guglielmo Alessandro, principe d’Olanda, e l’anno successivo è diventata ufficialmente principessa.