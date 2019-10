Mangiate le mandorle, sono un toccasana per la linea!

Siamo abituati a pensare che le mandorle (e la frutta secca in generale) siano molto grasse e da evitare se si vuole mantenere la linea. Ecco, si tratta di una mezza verità: è vero che le mandorle sono piuttosto grasse (contengono circa il 72% di grassi) ma se consumate con attenzione e soprattutto nei giusti momenti della giornata possono essere delle valide alleate per una dieta dimagrante.

Esse infatti contengono 15 nutrienti essenziali tra cui il 13,77% di proteine, il 14,06% di carboidrati, fibre, vitamine e se consumate come spuntino di metà mattina e metà pomeriggio all’interno di una dieta equilibrata sono in grado di far perdere grasso soprattutto nella zona addominale.

A confermare questa tesi è una ricerca apparsa sullo European Journal of Clinical Nutrition: secondo il team di studiosi consumare una porzione di mandorle da 42 grammi tra colazione e pranzo permette di controllare l’appetito e di ridurre le calorie nei pasti seguenti rispetto a chi non fa uno spuntino con questi semi. Lo studio ha poi sottolineato come mangiare 42 grammi di mandorle tutti i giorni all’interno di una dieta atta a contenere il colesterolo è una ottima strategia per perdere grasso all’addome e migliorare i livelli di colesterolo.

Insomma se volete prepararvi per la prova costume non dimenticate di inserire le mandorle come spuntino di metà mattinata.