In forma col sorriso sulle labbra? Ecco 5 sport divertenti da non perdere!

Avere un fisico scolpito ed essere in forma è il pallino di molti e così via con l’abbonamento in palestra o in piscina, il corso di crossfit e quello di pilates, la corsetta la mattina e poi dopo il primo mese siete già stufi, la schiena vi fa male e quel tendine infiammato proprio non vi vuole lasciare in pace. Non vi preoccupate, succede a tutti, non è facile avere una forza di volontà di ferro ed essere continui nell’allenamento. Se poi si aggiungono anche dolori muscolari ecco che si getta la spugna. Se anche voi non ce la fate più ad andare in palestra e cercate qualche nuovo stimolo per tornare in forma aprite bene le orecchie perché vi stiamo per suggerire 5 nuovi sport da fare con il sorriso sulle labbra.



1. Fit Paddling

Negli Stati Uniti ha spopolato negli ultimi 2 anni: si tratta di uno sport che si pratica in piedi su una tavola (simile a quella da surf) che galleggia sull’acqua avendo in mano una sorta di pagaia. Si sviluppa coordinazione, resistenza e forza e sono impegnati quasi tutti i muscoli del corpo per mantenere l’equilibrio. Oggi i corsi di fit paddling si trovano anche in diverse piscine italiane.



2. Yoga stamina

Se siete stufi del solito yoga e il True Power Yoga non vi offre più l’ebbrezza di una volta, allora è ora di provare lo Yoga stamina. Consiste in una serie di sequenze di posizioni che hanno l’obiettivo di far ricevere al corpo più energia. Prevede una prima fase dove ci si concentra sulla respirazione, poi si scaldano tutti i muscoli del corpo e si sbloccano i punti energici, quindi si consolida l'energia sbloccata attraverso altri tipi di posizioni.



3. Acrovibes

Avete mai pensato di fare ginnastica acrobatica e calistenica? Con l’acrovibes tutto è possibile, gli esercizi sono divertenti (e difficili!) e vengono svolti in coppia. Si sviluppa bilanciamento, forza, fiducia nel partner e si impara a dosare meglio le energie del corpo.



4. Water grid

Si può svolgere sia in acqua che fuori: consiste in esercizi a corpo libero da eseguire in piccoli quadrati attraverso un circuito, passando di quadrato in quadrato. Faticosa ma molto divertente e utile per tornare in forma.



5. Insany-T

Qui si mixa ginnastica funzionale, esercizi cardio e aerobica sportiva. Si fa tutto seguendo la musica, in tal modo ci si diverte e la fatica sembra (quasi) scomparire.