Metti una sera a cena tra le scenografie di film e serie tv: ecco il Movie Restaurant!

Amanti dei film e delle serie tv fate attenzione e segnate questo ristorante sulla vostra agenda: si chiama Movie Restaurant, ha appena aperto a Roma e si tratta del primo locale in Italia a tema film e telefilm.

Al suo interno infatti si possono ritrovare le scenografie di film e serie tv cult del passato e del presente e si potrà così cenare insieme a Goldrake, Alien, Michael Myers della saga di Halloween e tanti altri, oltre a riferimenti espliciti a Stranger Things e a Saw – L’enigmista. E le scenografie cambiano periodicamente per un locale sempre diverso e con nuove citazioni e omaggi.

Insomma qualcosa di unico a metà tra museo e ristorante. L’idea proviene dai titolari di un negozio di gadget e oggetti cinematografici riguardanti film, serie tv, fumetti e cartoni, che si trova proprio accanto al Movie Restaurant: «Si potrà cenare accompagnati di volta in volta da un personaggio diverso, cambieremo le riproduzioni esposte per stravolgere completamente l’ambientazione, come un ristorante normale fa con il menu a seconda delle stagioni» hanno spiegato.

Ovviamente anche il menu è “a tema”: si potrà scegliere infatti la “Cacio e pepe battuta al coltello di Myers”, la “Amatrix con guanciale doc di Zion”, la “tagliata Krueger”, il “Goonies fritto mix”, gli “Gnocchi del puledro impennato ai 3 ragù di Mordor”, la "Heisenberg Cheesecake" e tanto, tanto altro.