Il junk food trasformato in capolavoro d’alta cucina

Famoso su Instagram per i suoi divertenti esperimenti di alta cucina poco convenzionale, lo chef battezzatosi Jacques La Merede si è divertito a utilizzare tutti gli ingredienti e i cibi tipici del junk food per ottenere strabilianti creazioni. In realtà è ancora poco chiara l’identità di chi si nasconde dietro all’account-parodia, ma le immagini sono imperdibili.

Da quando ha postato la foto del primo piatto, a febbraio, lo chef è immediatamente diventato uno degli utenti più seguiti sul famoso social network dedicato alla fotografia: 22mila follower in aumento costante non sono certo un risultato da tutti.

Fette di formaggio, hamburger, hot dog, condimenti tipici da fast food, snack non troppo sani, patatine e caramelle diventano i protagonisti delle creazioni più fantasiose, che potrebbero davvero essere scambiate per creazioni di novelle cuisine. Raffinate decorazioni e sapiente utilizzo della luce completano la presentazione del piatto.

Ecco alcune foto prese dal suo account: piatti sconsigliati da riprodurre, che soddisfano però la vista.