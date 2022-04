Samantha Cristoforetti torna nello spazio

E' ormai celebre in tutto il mondo l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, nata il 26 aprile 1977 e nota con il soprannome di AstroSamantha. Un grande personaggio che porta in alto (anzi, nello spazio) il nome del nostro paese e che è stata anche protagonista di un docufilm ("AstroSamantha - La donna dei record nello Spazio". Alla Cristoforetti sono anche stati dedicati una Barbie, un asteroide, (15006 Samcristoforetti) e un nuovo ibrido di orchidea spontanea, scoperto in Salento (Ophrys ×montalciniae nothosubsp. cristoforettiae).

Adesso AstroSamantha torna nello spazio: mercoledì 27 aprile, dalle ore 9.30 è infatti previsto il lancio della Crew-4 di SpaceX verso la ISS (International Space Station). E della missione fa parte anche la Cristoforetti. A raccontare in diretta il lancio è Focus, con uno speciale che ha inizio dalle ore 9.30 condotto da Luigi Bignami, con un parterre di scienziate e scienziati. In studio, Cesare Guaita, planetologo e collaboratore del Planetario di Milano, e l’ingegnere Annamaria Piras, di Thales Alenia Space. Si parlerà della ISS e del suo futuro; della Minerva Mission, dedicata alla saggezza; della carriera di AstroSamantha (nel corso della Missione Minerva, Cristoforetti sarà la leader dell’USOS, United States Orbital Segment, che comprende moduli e componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della Stazione spaziale).