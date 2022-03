Elon Musk sfida Putin

Nelle ultime ore Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX, ha sfidato via social il presidente russo Vladimir Putin, proponendo un combattimento a mani nude, corpo a corpo; in palio l'Ucraina.

Immaginiamo Putin, 69 anni, cintura nera di judo. E Musk, 50 anni, che fin da giovane pratica jujutsu, karate, taekwondo e judo.

La risposta, divulgata sia in inglese sia in cirillico, non si è fatta attendere. Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, lo ha fatto citando i versi del poeta russo Aleksandr Sergeevič Puškin: “Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei troppo rammollito per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo”.

Quindi si è introdotto in questo botta e risposta a distanza, il vicepremier ucraino Mykhailo Fedorov: "Sono sicuro che Elon Musk potrebbe spedire Putin su Giove", ha twittato accompagnando il messaggio con un meme che ritrae il presidente russo su un razzo.

(Foto Getty Images)