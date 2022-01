Guido Bagatta: nuove strade professionali

Da lunedì 10 gennaio le strade di Radio Monte Carlo (emittente del gruppo Radio Mediaset) e Guido Bagatta si dividono dopo quasi tre anni di proficua collaborazione.

Dopo aver condotto con grande successo "Take It Easy", ottenendo lusinghieri dati di ascolto in una fascia radiofonica delicata come quella del preserale, Guido ha deciso di percorrere altre strade professionali, incompatibili con la conduzione del programma.

Radio Mediaset ringrazia Guido per gli anni trascorsi insieme, augurandogli grandi successi futuri.