Giorgio Armani mette al primo posto la salute

Giorgio Armani non cambia idea: ancora una volta dimostra di avere più a cuore il bene comune che i propri interessi. Lo stilista ha infatti annunciato che le sue imminenti sfilate saranno cancellate, a causa della situazione attuale.

Re Giorgio ha sempre pensato che le sfilate siano momenti fondamentali e insostituibili, ma la salute di tutti viene prima. E così sono stati eliminati dal calendario i défilé Emporio Armani e Giorgio Armani uomo Autunno Inverno 2022/2023 (in programma il 15 e il 17 gennaio) e l'Alta Moda Giorgio Armani Privé Primavera Estate 2022 (il 25 gennaio).

La nota diramata dalla maison afferma che "La decisione è stata presa a malincuore dallo stilista, dopo un’attenta riflessione". Giorgio Armani ha dato in questi anni numerose prove della sua generosità: nel marzo 2020 ha riconvertito i suoi stabilimenti italiani per produrre camici monouso per gli operatori sanitari; ha poi donato agli ospedali oltre 2 milioni di euro e infine aveva scritto una vibrante lettera indirizzata al mondo della moda, per ripensare l'intero sistema e dire addio agli sprechi e alla superficialità più frenetica.

Il merito di Re Giorgio era stato riconosciuto platealmente nel novembre 2021, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo aveva insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito decorato di gran cordone, la più alta prevista dagli ordinamenti internazionali.

