Ed Sheeran ha un cuore grande: la chitarra usata per "Equals" all'asta per beneficenza

Ed Sheeran e il suo cuore grande.

Il cantautore britannico, già noto per gesti di solidarietà, ha messo all' asta di beneficienza il prototipo originale di una sua chitarra realizzata appositamente per l'uscita a fine ottobre del suo ultimissimo album "Equals". Il settimo in studio.

Un'altra chitarra come questa non esiste. Realizzata in legno di noci e abeti caduti naturalmente è stata personalizzata dallo stesso divo con tanto di autografo. Lo strumento in palio alla speciale lotteria di Natale della sua scuola nel Suffolk, è stato venduto per oltre 50mila sterline all'organizzazione benefica GeeWizz.

I fondi raccolti saranno tutti devoluti per la realizzazione di nuove strutture scolastiche dedicate a studenti disabili e neuro divergenti alla Sir Robert Hitcham's School di Framlingham. Ad aggiudicarsi, la speciale chitarra di Ed Sheeran, è stata Kellie Myers, operaia ospedaliera di Ipswich, i cui figli Henry di 14 anni e Jacob di 13, stanno imparando a suonare proprio questo strumento.

A loro il cantautore ha rivolto un messaggio speciale: "Henry + Jacob! Suonate questa chitarra" insieme al breve testo della sua celebre canzone "Photograph" dedicato invece alla mamma dei futuri musicisti. La signora Myers ha commentato: "Sono davvero entusiasta e felice. La chitarra è bellissima. I miei ragazzi stanno imparando a suonare da un paio d'anni. Come famiglia adoriamo Ed. Sostiene davvero la nostra comunità e gli enti di beneficenza locali".