Una vittoria legale importante per Meghan Markle, ignorata però dalla Regina

Sotto l'albero di Natale la duchessa Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha trovato le scuse ufficiali del Mail on Sunday con la pubblicazione della sentenza che ha visto il giornale battuto in giudizio per violazione della privacy dall'attrice americana.

I fatti risalgono al febbraio del 2019 quando Daily Mail e Mail Sunday pubblicarono alcuni estratti della lettera che Meghan scrisse al padre Thomas qualche mese dopo le nozze reali con Harry, celebrate nel maggio del 2018. I giudici non hanno avuto molti dubbi, i media hanno violato la privacy.

A stretto giro è arrivato anche il commento dell'interessata: "Questa è una vittoria non solo per me ma per chiunque abbia mai avuto paura di battersi per ciò che è giusto". Ora le scuse dovranno apparire anche sul sito del giornale per una settimana con il link alla sentenza. Oltre evidentemente alla riparazione economica dei danni.

I Sussex lontani da tempo dai palazzi della corona inglese sono stati però dimenticati nel discorso natalizio della Regina Elisabetta II. La sovrana ha dedicato il messaggio augurale in gran parte al ricordo dell'amato marito Filippo scomparso quest'anno. Citando anche il figlio Carlo e Camilla, Kate e William. Per i media inglesi, a cui non è sfuggita la mancata menzione di Harry e Meghan, la coppia ha creato un danno d'immagine alla famiglia reale paragonabile solo agli scandali degli anni '90. E per arrivare ad una riconciliazione i tempi non sono ancora maturi.