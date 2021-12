Quali sono le band preferite di Keanu Reeves?

Un ironico teaser sulle musiche dell'Estate da Le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, ambientato in un affollato ufficio vintage in piena attività dove viene riaperto il dossier John Wick, annuncia il rinvio, di quasi un anno, del debutto nelle sale Usa per John Wick: Chapter 4 di Chad Stahelski con Keanu Reeves mattatore. Il film che sarebbe dovuto uscire il 27 maggio 2022 arriverà invece il 24 marzo 2023.

Intanto, il protagonista, che nella vita è anche musicista, parla delle sue band preferite: sono Fugazi, The Ramones, Exploited, Discharge, il primo Elvis Costello, The Clash, Violent Femmes, Joy Division, Minor Threat e Bad Brains: “Questi sono sicuramente i gruppi su cui mi sono fatto le ossa” spiega spiegato l’attore.

Keanu Reeves in una recente intervista racconta il suo amore per gli eroi post-punk di Manchester, i Joy Division. Una delle sue canzoni preferite? Love Will Tear Us Apart.

E proprio Peter Hook dei Joy Division e poi dei New Order è il suo bassista di riferimento. "È una specie di linea di basso ma una linea di melodia” spiega l’attore di Matrix. “E un po' romanticamente epico, in un modo gotico”.