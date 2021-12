La magnifica esibizione di Kate al pianoforte

Kate Middleton si guadagna ancora di più l'affetto dei britannici dopo la sua esibizione al piano trasmessa nella notte di Natale. Per la prima volta la duchessa di Cambridge ha suonato in pubblico assieme al cantante Tom Walker che ha interpretato uno struggente brano in ricordo di tutte le vittime della pandemia. Il concerto, registrato giovedì, è avvenuto all'interno dell'abbazia di Westminster, a Londra.

Durante il concerto di Natale "Togheter at Christmas" trasmesso venerdì sera in tv, è apparsa la moglie del principe William che si è seduta al pianoforte ed ha accompagnato il talentuoso cantante. Hanno suonato il brano "For Those Who Can't Be Here" ("Per chi non può essere qui"), scritto dall'artista.

La performance è stata registrata giovedì e Tom Walker ha rivelato al "Daily Mirror" che durante le prove Kate Middleton era "abbastanza nervosa", perché non suonava con un altro musicista da molto tempo". La passione Kate infatti risale all’infanzia e il lockdown dell'anno scorso è stata un’occasione allenarsi un po’.