La foto natalizia di Harry e Meghan con Archie e Lilibet Diana

Mancavano solo loro. Harry e Meghan Markle sebbene abbiano detto addio ai Windsor, non hanno rinunciato all'usanza tutta Royal di pubblicare una bella cartolina di Natale regalando a tutti i loro fan il primo scatto ufficiale della piccola Lilibet Diana.

La secondogenita nata il 4 giugno scorso. Di lei non c'erano ancora fotografie. La post-card natalizia è un inno al fuori protocollo. La postura regale ha lasciato il posto a jeans arrotolati e strappati come quello indossato dal principe Harry, piedi nudi e ballerine per Meghan che ha scelto un semplicissimo maglioncino nero a collo alto. La principessina è stata vestita di bianco in coordinato con Archie, il primogenito della coppia, adorabile con i capelli rossi e ricci ereditati dal papà. Sono loro i veri protagonisti della fotografia!

Un ritratto di famiglia dolcissimo e molto glamour correlato da un messaggio molto speciale: "Quest'anno abbiamo dato il benvenuto a nostra figlia Lilibet Diana. Se Archie ci ha fatto diventare mami e papi, lei ci ha resi una famiglia".