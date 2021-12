Elon Musk eletto personaggio dell'anno

Il "Person of the year" è un riconoscimento che forse ha fatto un po' il suo tempo, ma Time ogni dicembre lo assegna e quest'anno è stato attribuito a un personaggio divisivo come pochi altri: Elon Musk. Il sudafricano fondatore di Tesla ha tanti ammiratori quanti detrattori e spesso è finito nel mirino di governi e autorità per un modo di fare che definire arrogante può apparire piuttosto generoso.

"Visionario. Showman. Iconoclasta". Con questi tre aggettivi il magazine statunitense ha descritto il Personaggio dell'Anno, con il direttore Edward Felsenthal che poi ha aggiunto: "sta rimodellando il nostro mondo e non solo, è un uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarcene uno nuovo da abitare: clown, genio, visionario, industriale, uomo di spettacolo; un folle ibrido fra Thomas Edison, PT Barnum, Andrew Carnegie e il Dottor Manhattan di Watchmen".

Le motivazioni quest'anno sono particolarmente importanti: "Per aver creato soluzioni a una crisi esistenziale, per incarnare le possibilità e i pericoli dell'era dei titani della tecnologia, per guidare le trasformazioni più audaci e dirompenti della società. Musk non solo è la persona più ricca del mondo, ma è anche il più ricco esempio di una massiccia trasformazione nella nostro società".

Secondo la rivista, "l'ascesa di Musk coincide con tendenze più ampie di cui lui e i suoi colleghi magnati della tecnologia sono in parte causa e in parte effetto: il continuo declino delle istituzioni tradizionali a favore degli individui; la disfunzione dei governi che ha conferito più potere e responsabilità alle imprese; e abissi di ricchezza e opportunità".

Il Time ha inoltre eletto come Eroi dell'anno gli scienziati che hanno lavorato ai vaccini anti Covid-19, Simone Biles come atleta dell'anno e Olivia Rodrigo come entertainer dell'anno.

(Foto Getty Images)