Le cose in comune tra il Principe Harry e Charlene di Monaco

Hanno molte cose in comune il principe Harry e Charlene di Monaco.

Sportivi tutti e due, impegnati nel sociale e con un destino simile, per molti osservatori, vista la loro lontananza dalle rispettive Famiglie Reali. Una lontananza che può sembrare una fuga, soprattutto per il figlio minore di Carlo e Lady Diana.

Da sempre considerato ribelle è diventato un marito così innamorato della moglie Meghan Markle da scegliere, dal 2020 di lasciare il Regno Unito per andare a vivere negli Usa. Mentre l'ex nuotatrice convolata a nozze dieci anni fa con il Principe Alberto, ora si sarebbe trasferita in Svizzera. Motivi di salute all'origine della decisione della bella Charlene, già costretta a rimanere lontana dai suo amati figli Jacques e Gabriella di 7 anni per 8 mesi.

Senza dubbio storie incrociate quelle di Harry e Charlene che si sono conosciuti nel 2016 durante una partita di rugby tra Inghilterra e Sudafrica, a Londra. Lui dopo poco avrebbe annunciato il fidanzamento con l'attrice americana. Mentre lei era già sposata da cinque anni con il figlio di Grace Kelly.

Ma già nel 2010 durante una intervista al magazine british Tatler, Charlene aveva espresso il desiderio di conoscere il secondo genito di Lady D. "È un giovane uomo incredibile, le parole della principessa, spero davvero di poterlo conoscere meglio". Da allora eventi sportivi e di beneficenza hanno unito le vite di Harry e Charlene.