I gemellini Jacques e Gabriella festeggiano il settimo compleanno

Festeggiano i 7 anni i gemellini Jacques e Gabriella, nati il 10 dicembre del 2014.

La loro ultima apparizione è stata quella dal balcone del Palazzo Principesco durante la Festa Nazionale di Monaco, con una foto diversa dal solito, perché quest'anno mancava mamma Charlene, ancora in convalescenza dopo la grave infezione che l'ha colpita in Sudafrica. Jacques e Gabriella in questa occasione hanno davvero rapito i nostri cuori, perché impugnavano cartelli in cui dichiaravano tutto il loro amore per la mamma lontana.

A differenza dei Royal baby britannici, i Principini di Monaco sono ben abituati ai flash dei fotografi e alle occasioni ufficiali. Papà Principe Alberto infatti vuole che si abituino presto alla loro vita futura, fatta di obblighi e doveri verso il Principato. Ecco perché li vediamo comparire, sempre più disinvolti, in varie situazioni ufficiali. Sempre spontanei, sempre irresistibili.

Il segreto di tanta serenità? La capacità della Coppia Principesca di alternare momenti ufficiali e giornate intime e private, da trascorrere in famiglia, con semplicità. E, come ricorda il Principe Alberto, gran parte del merito va alla Principessa Charlene che «si occupa dei bambini meravigliosamente. È una madre bravissima».

(Foto Getty Images)