Giorgio Armani nominato cavaliere dal Presidente della Repubblica: le foto più belle

Giorgio Armani ha ricevuto un'ambita onorificenza.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti insignito il grande stilista italiano con il titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito.

Si tratta di un'onorificenza di grandissima importanza, la massima tra quelle cavalleresche e fu inizialmente voluta da Napoleone con il nome di Grand-Croix.

Il titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito è conferito a chi si distingue per le sue abilità in un determinato campo, E per Giorgio Armani si tratta naturalmente di quello creativo.

“Questo è per me un riconoscimento particolarmente importante", ha dichiarato commosso Giorgio Armani "perché a consegnarmelo è stato il nostro Presidente della Repubblica, la più alta carica istituzionale, ma anche uomo di immenso valore, di grande apertura e gentilezza. Sono fiero di rappresentare l’Italia nel mondo, e mi onora di ricevere questa prestigiosa onorificenza, per sua mano a nome del Paese”.

(Foto Getty Images)