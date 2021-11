Arriva l'eclissi lunare del secolo!

Tutti con gli occhi all'insù il prossimo 19 novembre, data in cui la Terra proietterà la sua ombra sulla Luna per oltre 3 ore, oscurando la luna piena del mese e lasciando visibile appena uno spicchio.

L'eclissi lunare, ci riferisce la Nasa, durerà 3 ore, 28 minuti e 23 secondi: un tempo record, tenuto conto che dal 2001 sino al 2100 resterà imbattuto. Questo nonostante il fatto che l'agenzia spaziale americana preveda altri 179 fenomeni lunari nei prossimi 80 anni.

Agenda alla mano, segnatevi l'appuntamento perché il picco dell'eclissi è previsto per le 9 di mattina ora italiana. Nel nostro Paese potranno vederlo solo gli abitanti delle regioni più a nord: Val D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Sarà comunque un'eclissi parziale, perché verrà oscurato il 97% della superficie lunare, mentre per un'eclissi totale bisognerà aspettare il 16 maggio del 2022. La luna piena protagonista nel mese di novembre è soprannominata in America anche Beaver Moon, la luna del castoro. Perché vi starete chiedendo? Antiche leggende narrano del penultimo mese dell'anno come il periodo in cui i castori si preparano all'inverno facendo scorte per il letargo ed è dunque anche il mese in cui i cacciatori posizionavano le trappole per catturarli. Da qui il nome Beaver Moon.

