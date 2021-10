Anche Chris Martin e Sharon Stone alla sfilata di Giorgio Armani a Dubai

L'ambasciatore della moda italiana Giorgio Armani è volato a Dubai in concomitanza con Expo per una nuova tappa delle sue One Night Only itineranti, occasione anche per celebrare i 10 anni del suo Armani Hotel che occupa alcuni piani nello spettacolare Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,80 metri. "Questa è una metropoli incredibile: nata quasi dal nulla, si evolve e cambia ad un ritmo forsennato, e ha una trascinante energia. E' il cambiamento". Le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Armani (@giorgioarmani)

La sfilata che ha illuminato la città è stata un medley delle collezioni uomo e donna per la primavera/estate 2022, con una chiosa scintillante di alta moda Privé accompagnata dall'esibizione di Chris Martin, leader dei Coldplay. Un evento grandioso, come tutti quelli di Armani, concepito però in maniera responsabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Lo stilista italiano ha infatti optato per una produzione con materiali più leggeri e riciclabili. Poi luci a led, auto ibride o elettriche per gli ospiti, e le emissioni di carbonio compensate con investimenti in natura. Un primo passo verso un futuro diverso. Le altre Ono si erano tenute a Londra nel 2006, a Tokyo nel 2007, a Pechino nel 2012, a Roma e New York nel 2013, a Parigi nel 2014.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Questa però è stata diversa da tutte le altre. Perché è arrivata dopo la pandemia, e dopo che lo stesso Giorgio Armani si era augurato che la moda potesse tornare a essere più vera, pensata per vestire le persone nella vita di ogni giorno, non solo come esercizio di comunicazione.