Facebook cambia nome: ecco il perché

Facebook si prepara al metaverso e vuole cambiare nome. L' annuncio è atteso a breve, forse in occasione della conferenza Connect. Non si sa ancora nulla, ma ci sono alcuni indizi. Una possibilità è che possa chiamarsi "Horizon", come il mondo di realtà virtuale del social.

Il cambiamento deriva dalla volontà di costruire una nuova immagine della società basata sul metaverso, ovvero di un ambiente digitale in grado di collegare il mondo fisico con quello virtuale. In una recente intervista, Mark Zuckerberg ha dichiarato: "Il metaverso sarà al centro della nostra attenzione, e penso che sarà soltanto una grande parte del prossimo capitolo per quanto riguarda l’evoluzione di Internet dopo l’Internet mobile. E sarà il prossimo grande capitolo anche per la nostra compagnia, vogliamo davvero concentrarci su quest’area". Un altro motivo, però, potrebbe essere legato alla volontà di scrollarsi di dosso l'etichetta negativa dovuta agli scandali su privacy e gestione dati.

Per lavorare al progetto, Facebook ha annunciato di voler assumere 10 mila lavoratori dell'Unione Europea entro cinque anni, affiancando le altre migliaia che già sono impegnati alla tecnologia degli occhiali AR, come gli ultimi RayBan Stories e che Zuckerberg, a breve, ritiene saranno onnipresenti come gli smartphone.

Del resto, non è certo il primo colosso a rivoluzionare il proprio brand: nel 2015 Google si è riorganizzata interamente sotto una holding chiamata Alphabet, per segnalare che oltre al motore di ricerca c’era molto di più, mentre un anno dopo Snapchat è diventato Snap Inc per promuovere i suoi Spectacles.

