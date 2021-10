Arriva la settimana lavorativa di 4 giorni

Lavorare meno, lavorare tutti. E’ uno degli slogan più noti delle contestazioni di piazza da diversi anni in qua. E da un po’ diverse aziende in giro per l’Europa stanno adottando questa politica.



L’ultima in ordine di tempo è Desigual, il noto marchio spagnolo di moda, i cui dipendenti hanno approvato a larga maggioranza un nuovo accordo che prevede una settimana lavorativa di 4 giorni, con l’opzione di usufruirne una in smart working. Il documento su cui hanno votato i lavoratori è stato proposto dai vertici aziendali un mese fa circa e ha ricevuto il sì dell’86% dei tanti che hanno espresso la propria preferenza. A votare si è recato (a Barcellona) il 98% dei 500 dipendenti.



Il nuovo contratto diventa subito operativo: “Siamo molto contenti che l’iniziativa abbia ricevuto un sostegno così grande da parte dei nostri lavoratori e ci farebbe piacere che la decisione che hanno preso oggi i dipendenti di Desigual costituisse un precedente e potesse ispirare altre aziende”, ha detto Alberto Ojinaga, direttore generale della casa di moda.



I dipendenti lavoreranno ora 34 ore a settimana a fronte delle precedenti 39,5 a fronte di una riduzione salariale del 13%, mitigata però da un contributo messo in campo dalla stessa Desigual, che dimezza quella percentuale.

L’accordo, al momento, riguarda solo i dipendenti spagnoli: ricordiamo infatti che l’azienda iberica è oggi presente in 89 Paesi, dove complessivamente conta circa 2.700 dipendenti e 428 negozi.

(Foto Getty Images)