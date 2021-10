Anche a ottobre spettacolo nel cielo: ecco le stelle che si mostreranno!

Uno dei più grandi spettacoli del mondo lo abbiamo a disposizione tutte le sere, gratuitamente. Basta alzare un po’ gli occhi. Certo, se si vive in una grande città l’inquinamento non aiuta, ma pure lì il cielo notturno riesce a regalare spettacoli impareggiabili.

Prendiamo il mese di ottobre ad esempio. Gli eventi astrali che avverranno nelle prossime settimane sono davvero tanti: si inizia con le Draconidi, uno sciame meteoritico che non ha poi molto da invidiare a quello ben più celebre di inizio agosto.

La visibilità massima delle “stelle cadenti” è prevista nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, ma si potranno ammirare anche un po’ prima e un po’ dopo. Meteoriti che saranno visibili anche nella seconda metà del mese (picco tra il 21 e 22 ottobre) quando a prendersi la scena saranno le Orionidi, generate dai residui della cometa di Halley.

Torniamo al 9 ottobre? Quella notte è prevista la congiunzione tra Venere e la Luna, poi toccherà a Saturno e quindi a Giove, tra il 13 e il 15 ottobre, infatti, la vedremo avvicinarsi anche a Saturno e a Giove. Basta? Per nulla? Il 25 ottobre, prima dell’alba, Mercurio sarà visibilissimo come non mai.

(foto Getty Images)