Per il Segnalibro c’è il bello della vita tra musica ed emozioni

Domenica con noi, a presentare il suo romanzo pop, per il Segnalibro, c’è Mauro Medaglia, appassionato di musica e di radio, che collabora con redazioni televisive.

"Il bello che esiste" è il suo primo romanzo scritto da solo. Una storia intrisa di richiami musicali, pubblicata dalla casa editrice Porto Seguro. Pagina dopo pagina vengono richiamati alla memoria tanti classici intramontabili degli anni passati.

E’ una storia di persone umili che ha per sfondo Riccione che rilassa l’anima, perché non ci sono colpi di scena e tutto scorre come dovrebbe. I protagonisti sono comuni, ma mai banali, anzi potremmo definirli autentici proprio perché sono senza sovrastrutture. Una storia in cui vincono i buoni, perché hanno un notevole grado di resilienza, ma che affrontano la vita con il sorriso e con il rispetto di chi gli sta accanto, anche senza essere eroi. Sono pagine piene di parole leggere, di luoghi sabbiosi, che profumano di mare e di vita. Se volete fare tappa a Riccione, vi aspettiamo domenica alle 12.00 con il Segnalibro, anche per tuffarci nella musica