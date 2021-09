Milano Fashion Week: tutti gli appuntamenti

La Milano Fashion Week Primavera Estate 2022 è finalmente partita. In città c’è grande fermento. Fino al 27 settembre la grande moda sarà protagonista in una edizione importante, perché la prima dell’era post-Covid.

Il presidente della Camera Nazionale della Moda italiana Carlo Capasa non ha dubbi: “questa edizione della Milano Fashion Week Women’s Collection segna un momento di rinascita”.

Tornano infatti i fashion show live con i big della moda anche se con numeri di ingresso contingentati da Fendi ad Alberta Ferretti, da Max Mara a Etro. Poi Tod’s, Prada, Versace, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Marni e Gucci.

Debutteranno invece per la prima volta: MM6 Maison Margiela, Luisa Spagnoli, Hui, Vitelli, Joj Meribe e Maison Alvine Demanou. In calendario anche Moncler e Boss. Tra i più attesi Roberto Cavalli che torna in passerella con la direzione creativa di Fausto Puglisi.

Le uniche defezioni: Moschino che ha sfilato e New York e Valentino che è tornato a Parigi. Gli appuntamenti sono davvero tanti, in totale 173. Nel dettaglio: 65 sfilate di queste 42 in presenza e 23 digitali, 75 presentazioni e 33 eventi.

La piattaforma ufficiale per tutto quello che è digitale è sempre quella di Camera Moda che da questa edizione sbarca anche sul social TikTok, il profilo è @cameramoda.

A raccontare la settimana della moda creator italiani ed internazionali. La mission è anche quella di stimolare la riflessione sui temi di attualità. Un esempio per tutti: le pari opportunità nella moda e l’integrazione. Le sfilate grazie a Urban Vision si potranno vedere attraverso un maxischermo in piazza San Babila, nel cuore della città meneghina. Dopo qualche giorno, gli show saranno a disposizione sul canale YouTube.