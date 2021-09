11 settembre 2021: il ricordo vent'anni dopo

L'11 settembre 2001 si verificava l'attentato alle Torri Gemelle di New York che sconvolse il mondo.

Sono passati vent'anni da quell'evento e per ricordarlo, in questo 2021, il Memoriale di New York, che sorge sul luogo dove un tempo svettavano le due Torri, ha invitato i familiari delle vittime di quel tragico giorno a riunirsi nella Memorial Plaza. Lì, si leggeranno insieme i nomi degli scomparsi durante l'attacco del 9 settembre e di quelli dell'attentato del 1993 al World Trade Center.

Durante la cerimonia si osserveranno anche 6 minuti di silenzio, che ricordano i 6 minuti trascorsi dall'attacco alla prima Torre fino all'impatto del volo 93 contro il Pentagono.

Lo staff del Memoriale invita anche i luoghi di culto a suonare le proprie campane alle 8.46, quando si osserveranno i 6 minuti di silenzio.

Al tramonto il cielo di New York sarà illuminato dal "Tribute in Light", che commemora il tragico evento con le sue lame di luce.

