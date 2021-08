Gino Strada addio: scompare il fondatore di Emergency

Gino Strada è scomparso, a 73 anni, in Normandia. Il medico, filantropo, attivista, aveva fondato nel 1994 la ONG Emergency.

La figlia Cecilia ha dato così la notizia:«Amici, come avrete visto il mio papà non c'è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio. Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere...beh, ero qui con la ResQ - People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo».

Da sempre a fianco delle vittime delle guerre e di chi soffriva la povertà, è stato ricordato da tanti semplici cittadini e da personalità illustri, italiane e internazionali. E anche i musicisti hanno espresso tutto il loro dolore per questa perdita.

Tra loro Ligabue.

Ciao Gino.

Tu sì che hai amato gli ultimi facendo tutto ciò che hai potuto per loro. Averti conosciuto è stata una rivelazione e una enorme lezione. Ora riposati. Mancherai al mondo. #ginostrada @emergency_ong pic.twitter.com/QkuwsazgKD — Luciano Ligabue (@ligabue) August 13, 2021

Ermal Meta

È stato un onore conoscerti e contribuire alla tua causa. Ciao Gino, eri un ganzo. R.I.P. pic.twitter.com/vXFGZ7Rkbm — Ermal Meta (@MetaErmal) August 13, 2021

Loredana Berté

Credo che il modo migliore per onorare un filantropo come Gino Strada sia fare una donazione per la sua ONG EMERGENCY



EMERGENCY Ong Onlus c/o Banca Etica, Filiale di Milano IBAN IT86P0501801600000013333331#ginostrada @emergency_ong pic.twitter.com/y7rYtX7TtG — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) August 13, 2021

Paola Turci

Una perdita immensa, per tutti. Ti abbraccio amico mio. E se è vero che lassù ci si rivede tutti allora ci rivedremo m, prima o poi. Un bacio alla tua Teresa #GinoStrada — Paola Turci (@paolaturci) August 13, 2021

Daniele Silvestri

Gino mio. Gino nostro. Gino di tutti. Gino degli indifesi, dei feriti, Gino in guerra contro ogni guerra, sempre.

Lasci un mondo che ti ha fatto incazzare quasi ogni giorno, eppure 'sto mondo di merda è un po’ meno di merda grazie a te... https://t.co/g4wt4r0jHL#ginostrada pic.twitter.com/1yI3zOPE5t — Daniele Silvestri (@daniesilvestri) August 13, 2021

Anche Alessandro Gassmann ha espresso il suo dolore

Morto #GinoStrada Perdiamo un grande uomo, coraggioso, generoso, un grandissimo esempio per tutti, che rimarrà , come tutti coloro che salvano e salveranno vite con @emergency_ong rip pic.twitter.com/5HEmnV1Nea — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) August 13, 2021

