Per il nostro Segnalibro, abbiamo un’ospite d’eccezione

Intervisteremo domenica 11 luglio un’artista a tutto tondo, una cantante d’eccezione, ma anche una scrittrice affermata. Stiamo parlando di Levante che, per il Segnalibro, ci presenterà il suo terzo libro dal titolo "E questo cuore non mente", pubblicato da Rizzoli.

Il tema principale non è l’amore, anche se il titolo parla di cuore, ma la capacità che abbiamo di rimuovere i nostri traumi, i nostri dolori infantili che ci bloccano a volte l’esistenza e che ci fanno commettere sempre gli stessi errori. Il romanzo è un dialogo serrato tra la protagonista Anita e il suo psicoterapeuta Ferruccio.

Dentro c’è tanta psicanalisi e anche altre tecniche come l’EMDR che permette attraverso il movimento oculare di sbloccare traumi mai risolti. Levante ce lo racconta in modo magistrale e con una conoscenza della materia che stupisce. Se vi appassiona l’argomento se anche voi sapete mettervi in discussione invece di dare più facilmente la colpa agli altri per i vostri amori tossici, questa lettura fa bene al cuore, che come ci dice Levante nel titolo, non mente.

Vi aspettiamo quindi per il Segnalibro, sempre domenica 11 luglio, alle 12.00 e sempre su Radio Monte Carlo.