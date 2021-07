Giorgio Armani , il Presidente Mattarella e la voglia di ricominciare con entusiasmo

L'alta moda di Giorgio Armani Privé ha sfilato a Parigi, dopo il défilé della collezione uomo primavera-estate, il 21 giugno scorso, nello storico cortile milanese di via Borgonuovo 21.

Due segnali per dimostrare quanto la maison si stia battendo per la ripartenza del settore e in presenza. Ed è quello che Re Giorgio ha ripetuto al presidente della Repubblica Mattarella, in visita di stato in Francia: «Ce la stiamo mettendo tutta. Non solo io, ma tutta la gente della moda, la gente che lavora nel settore. Vogliamo tornare quello che eravamo», è la determinazione dello stilista che, il prossimo 11 luglio, compirà 87 anni.

Mr Armani and his niece Roberta meet with President Mattarella and his daughter Laura Mattarella ahead of the #GiorgioArmaniPrivé show which will be held at the the Italian Embassy in Paris on Tuesday 6th July. pic.twitter.com/JwocGiExu2