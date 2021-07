6 luglio: Giornata internazionale del bacio

Il 6 luglio è la Giornata internazionale del bacio. La festeggiamo con 3 insuperabili canzoni.

George Michael - Kissing a Fool

"Kissing a Fool", ballad, ricca di mood jazz, è l'ultimo singolo tratto dal primo album da solista di George Michael, "Faith". Michael Bublé ne ha realizzato una cover nel 2003

Lorenzo Jovanotti - Baciami ancora

La canzone ha fatto da tema principale nella colonna sonora dell'omonimo (e celebre) film di Gabriele Muccino, interpretato da Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Vittoria Puccini. Ha vinto il David di Donatello 2010 come migliore canzone originale.

Bryan Ferry - Kiss and Tell

Si tratta del secondo singolo tratto dall'album "Bête Noire", nel 1988. La canzone è stata utilizzata nel film "Le mille luci di New York", tratto dal celebre romanzo di Jay McInerney. Per molti fan di Bryan Ferry, la canzone voleva essere una risposta per le rime all'ex fidanzata Jerry Hall, che poco tempo prima aveva pubblicato un libro sulla loro relazione sentimentale.

(Foto Getty Images)