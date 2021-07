Per il Segnalibro, il libro dell’estate consigliato da Radio Monte Carlo

Siete mai stati in Provenza con tutti i suoi sapori, odori e colori?

Vi ci portiamo noi attraverso le pagine di un libro, "La danza degli amori senza tempo", pubblicato da Sperling e Kupfer. L’autrice è una scrittrice affermatissima in Francia, si chiama Anne-Gaëlle Huon e per la prima volta pubblica un libro da noi in Italia.

La intervisteremo per farci svelare il perché di questa scelta e per farci raccontare questo romanzo in parte autobiografico, questo suo rapporto con nonna Jeannine e i segreti di famiglia che la nonna non può più rivelare perché affetta da Alzheimer.

Attraverso il diario che la nonna lascerà alla nipote scopriremo la Provenza, i suoi sapori, i suoi odori e le sue usanze. Una terra dove il tempo sembra trascorrere più lentamente, un luogo custode di segreti familiari rimasti sepolti per più di 70 anni che daranno un senso a molti fatti avvenuti.

Se questa storia vi intriga e amate la Provenza, se volete fare con noi un viaggio multisensoriale, non vi resta che sintonizzarvi domenica 4 luglio su Il Segnalibro di Radio Monte Carlo.