Conoscete la differenza tra emozioni e sentimenti?

Siete pronti a iniziare domenica un viaggio emotivo per tappe? Noi lo faremo con Ilaria Gaspari che è stata definita la più giovane filosofa italiana. Sarà con noi con il suo nuovo libro “Vita segreta delle emozioni” pubblicato da Einaudi.

In questo saggio sono tante le emozioni che troviamo elencate. Ci sono il rimorso, l’ansia e la compassione. Da latino cum pati “soffrire insieme”. C’è anche la nostalgia, la collera e anche l’antipatia che a volte ci forziamo di reprimere. Lo facciamo perché ci vergogniamo del giudizio altrui oppure perché non ci fidiamo delle nostre emozioni e siamo un po’ emotivamente analfabeti.

Le emozioni però sono importanti e ognuna di esse l’abbiamo vissuta, respirata, dichiarata e a volte anche cantata.

Partendo dalle parole con cui definiamo i nostri stati d'animo, l’autrice ci rende consapevoli dei nostri bisogni che sono quelli che ci rendono tutti esseri umani.

Il libro chiude con due emozioni che ci piacciono tanto, la felicità e la gratitudine che in realtà porta gioia a chi la sente nel cuore e che è una marcia in più per vivere e relazionarsi agli altri.

