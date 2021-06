Avete mai sentito parlare di Mammitudine?

Che cos’è la Mammitudine? Lo chiederemo ad Eva Riccobono che ha intitolato così il suo libro pubblicato da Rizzoli. Mammitudine è una parola potente che evoca il mondo della cura dei propri piccoli. L’istinto di nutrirli e proteggerli.

Eva Riccobono si è scoperta una mamma molto attenta e racconta del suo secondo parto, quello di Livia, partorita con la tecnica naturale Vbac all’ospedale di Cecina, tecnica per cui il dolore viene respirato.

Un libro che è una manuale per neomamme dove si racconta tutto il mondo che ruota intorno al parto. Si parla di “cosleeping”, quindi far dormire i neonati con sé e di “babywearing”, cioè il portarsi il neonato in un marsupio tutto il giorno.

Mamma attentissima di due splendidi bambini, modella internazionale e spalla di Fiorello nel 2011 ne "Il più grande spettacolo dopo il weekend". Insomma mamma e donna a 360 gradi.

